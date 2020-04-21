Salih dede, emekli maaşını kampanyaya bağışladı

'Ablam ve ben'

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<br>SİVAS, (DHA) SİVAS'ta yaşayan Salih Gökkaya (82) bir aylık emekli maaşını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.<br>Fatih Mahallesi'nde yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan işçi emeklisi Salih Gökkaya, emekli maaşını alabilmek için Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım istedi.<br>Görevliler de Gökkaya'nın emekli maaşını çekerek, eşiyle yaşadığı evine götürdü. Salih <br>Gökkaya, 2 bin 370 lira tutarındaki maaşını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini söyledi. Görevliler de parayı kampanyanın hesap numarasına yatırıp, dekontu Gökkaya'ya verdi.<br>Gökkaya, "Allah devletimize zeval vermesin" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN<br>2020-04-21 17:28:01<br>

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