(Görüntülü) Emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

'Ablam ve ben'

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SİVAS'ta yaşayan işçi emeklisi Salih Gökkaya(82) bir aylık emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.<br>İl merkezindeki Fatih Mahallesi'nde eşi ile birlikte yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan Salih Gökkaya, Vefa Sosyal Destek Ekibinden yardım istedi. Ekipler Gökkaya'nın emekli maaşını çekerek evine götürdü. Gökkaya, 2 bin 370 lira tutarındaki maaşını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. Ekipler bankaya yatırdıkları yardımın dekontunu Gökkaya'ya teşekkür ederek takdim etti.<br>Gökkaya ise, "Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Sivas <br>2020-04-21 17:55:44<br>

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