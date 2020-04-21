Almanya'da yaşayan 233 Türk vatandaşı Sivas'a getirildi

'Ablam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Hüsnü Ümit AVCIMert Taha VAROL/SİVAS, (DHA)ALMANYA'da yaşayan 233 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina sürelerini geçirecekleri Sivas'a getirildi.<br>Almanya'da yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeye dönmek isteyen 233 Türk vatandaşı için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Almanya'nın Hamburg kentinden alınan 2'si bebek 233 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirildi. 233 kişi, alınan tedbirler eşliğinde alana iniş yaptı. Havalimanındaki işlemleri devam eden yolcular, güvenlik önlemleri altında otobüslere bindirilerek Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Binali Yıldırım kampüsüne götürülerek 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCIMert Taha VAROL<br>2020-04-21 20:10:51<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.