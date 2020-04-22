Eski hastane modernize edilip hizmete sokulacak Sivas’ta 2017 yılında hizmet vermeye başlayan Numune Hastanesi’nin ek binasının fonksiyonları artırılarak modern hale getirilecek.

Sivas’ta 2017 yılında hizmet vermeye başlayan Numune Hastanesi’nin ek binasının fonksiyonları artırılarak modern hale getirilecek.

Sivas’ta temeli 2011 yılında atılan 2017 yılında açılışı yapılan Numune Hastanesi’nin, Yeşilyurt Mahallesindeki yeni binasına taşınmasının ardından İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Numune Hastanesi ek binasının da fonksiyonu artırılıyor. İl merkezinde bir hastanenin hizmet vermesinin yaşlı, çocuk ve dezavantajlı grup için önemli olduğunu vurgulayan Sivas Valisi Salih Ayhan, hastalarımıza tek bir noktada değil, ulaşılabilir her noktada hizmet vermek istediklerini söyledi. Ülkenin, yeni hastaneler, yerli solunum cihazları ve yoğun bakım üniteleri ile sağlık alanında güvende olduğumuzu gösterdiğini belirten Vali Ayhan, “ Şehrimizde de eski SSK binasının modernizasyonunun ihalesini gerçekleştirdik. Yeni hali ile hastalarımıza hizmet verecek olan ek binamız, Numune Hastanesine de destek vermiş olacak” dedi.

‘Acil sağlık hizmetleri tekrar verilecek’

Yapılan ihale ile ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, acil servisleri ve diğer mekanik tesislerin modernize edileceğini hatırlatan Salih Ayhan, “İstasyon Caddesi Ek Binamız, Tıbbi donatılarla desteklenecek ve vatandaşımıza yakından hizmet verecektir. Acil sağlık hizmetlerimiz tekrar verilecektir. Çevre düzeni ile birlikte hastalarımıza yeni bir soluk kazandıracak olan hastanemiz, halkımıza 7/24 cevap verecek şekilde olacak.” diye konuştu. Sağlık alanındaki yatırımların sadece bunlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Vali Salih Ayhan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Numune Hastanesi ek blok, Geriatri Merkezi çalışmalarının da tamamlandığına değindi. Ayhan, “ İnme Merkezi, Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi, Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi, Çocuk Yoğun Bakım Servisi projeleri hazırlandı. Ayrıca Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Eğitim ve Destek Merkezi ile Ruh Sağlığı Bozuklukları Bilişsel Davranış Terapi Merkezlerinin kurulması çalışmaları da devam ediyor. Bunun yanında birçok ASM, TSM, ASHİ, Sağlık Evi de ilimize kazandırıldı.” dedi.

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