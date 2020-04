Sivas'ta, Et ve Süt Kurumu önünde 'sosyal mesafeli' kuyruk

<br>Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, ramazan ayının gelmesiyle Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğü satış mağazası önünde uzun kuyruk oluştu. Sırada bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü.<br>Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokak´ta hizmet veren Et ve Süt Kurumu'nun önünde ramazan ayı nedeniyle yoğunluk oluştu. Ucuza et almak isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde kuyruğa girdi. Sıraya giren vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapsamında maske taktığı ve sosyal mesafeyi koruduğu görüldü. Kentteki yağmura rağmen kuyrukta bekleyenler sırasını terk etmedi. Mağazada kıyma 34, kuşbaşı eti ise 37 liradan satılıyor.<br>Mağaza sorumlusu Cemil Çağlar, "Normalde de yoğunuz ama ramazan ayının da verdiği bir yoğunluk var. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz, sosyal mesafeye uyuyorlar. En güvenilir et de bizde olduğu için sağlıkla alıp yiyebilirler" dedi.<br>Kuyrukta bekleyen vatandaşlar ise güvenilir ve uygun olduğu için Et ve Süt Kurumu'nu tercih ettiklerini belirterek, Ramazan ayına hazırlık yaptıklarını söylediler. <br>DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL<br>2020-04-22 14:05:13<br>

