Minikler, 23 Nisan'ı yöresel kıyafetlerle evde kutladı

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<br>Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta yaşayan Elif (10) ile kardeşi Ahmet Alp Aydemir (7), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde yöresel kıyafetler giyerek halk oyunları gösterisiyle kutladı.<br>Koronavirüs nedeniyle evden çıkmaları kısıtlanan öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde hazırladıkları bireysel programlarla kutluyor. Sivas'ta Bilim ve Sanat Merkezi 4'üncü öğrencisi Elif ile Fevzipaşa 1'inci sınıf öğrencisi kardeşi Ahmet Alp Aydemir, 23 Nisan kutlaması için evlerini süsledi. Yöresel kıyafetler giyen Aydemir kardeşler ellerinde kaşıklarla "Silifke'nin yoğurdu" türküsü eşliğinde oynadı. Kardeşlerin yöresel 23 Nisan kutlaması renkli görüntülere sahne oldu.<br>EVDE TEK BAŞINA KUTLADI<br>Ahmet Yasevi Ortaokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ecrin Orbeyi (10) ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tek başına kutladı. Evin bir bölümünü Türk bayrakları ve balonlarla süsleyen Orbeyi, şarkılar söyleyip, şiir okudu. DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT<br>2020-04-22 14:08:25<br>

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