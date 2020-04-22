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Sağlıkçı ailenin çocuklarından polislere mektup

DHA

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) SİVAS Numune Hastanesi'nde çalışan sağlıkçı çiftin çocukları Tuna (15) ve Zeynep Rana Gözeten (10), koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan polislere moral vermek için mektup yazdı. Sivas Numune Hastanesi'nde görev yapan hemşire Gülşah Gözeten ve aynı hastanede çalışan radyoloji teknikeri eşi Abdullah Gözeten'in çocukları Zeynep Rana ve Tuna, polislere moral vermek üzere mektup kaleme aldı. İki kardeşin yazdığı ve üzerine polis resmi çizdiği mektuplar, anneleri tarafından Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Kulen'e teslim...

Sağlıkçı ailenin çocuklarından polislere mektup

<br>Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) SİVAS Numune Hastanesi'nde çalışan sağlıkçı çiftin çocukları Tuna (15) ve Zeynep Rana Gözeten (10), koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan polislere moral vermek için mektup yazdı.<br>Sivas Numune Hastanesi'nde görev yapan hemşire Gülşah Gözeten ve aynı hastanede çalışan radyoloji teknikeri eşi Abdullah Gözeten'in çocukları Zeynep Rana ve Tuna, polislere moral vermek üzere mektup kaleme aldı. İki kardeşin yazdığı ve üzerine polis resmi çizdiği mektuplar, anneleri tarafından Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Kulen'e teslim edildi. Kulen'in mesai arkadaşlarıyla paylaştığı mektup, okuyanları duygulandırdı. Gazi Osman Paşa İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Rana Gözeten, mektubunda, polislere görevinde başarılar dileyerek, şunları kaydetti: <br>'Sizler bizim için vatanımız için çalışıyorsunuz. Biz sizin işiniz kolaylaşsın diye evde duruyoruz. Siz insanların sağlığını güvence altına alıyorsunuz. Size ne kadar teşekkür etsek az. Sağlık çalışanları kadar siz de gece gündüz çalışıyorsunuz. Annem ve babam sağlık çalışanı, onların çalıştığı kadar çalışıyorsunuz. Sizlere çok teşekkürler, Allah kolaylık versin.'<br>Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Kulen de Gözeten kardeşlere teşekkür ederek, polis şapkası, tişört, boyama kitabı ve kırmızı düdük hediye etti.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT<br>2020-04-22 14:08:38<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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