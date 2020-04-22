İlçeleri için maske üretiyorlar

Sivas'ın Ulaş İlçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurs gören gönüllü kursiyerler ile gönüllü kurs öğreticileri ilçelerindeki vatandaş için maske üretiyor.

Ulaş Kaymakamlığı öncülüğünde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurs gören 12 kursiyer ve 2 kurs öğreticisi tarafından üretilen maskeler ilçede bulunan vatandaşlara dağıtılacak. İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde gönüllü olarak maske üreten kursiyer ve öğreticileri ziyaret eden İlçe Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Muhammed Burak Akköz yaptığı açıklamada "Ulaş’ın halkına maske ihtiyacının karşılanması için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde başlatılan çalışmalara öğretici öğretmenlerimiz ve kadın kursiyerlerimiz gönüllülük esasıyla maske üretimi yaparak destek veriyorlar. günlük 500 adet maske üretiyorlar şuana kadar üretilen bin beş yüz adet maskenin ilçede vatandaşlarımıza, İlçe Hastanemize, kamu kurum ve kuruluş çalışanlarına dağıttık" dedi.

Akköz İlçe halkı için maske üretiminin devam edeceğini belirterek kursiyerlere ve öğreticilere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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