Sivas’ta bir apartman karantinaya alındı

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Sivas’ta korona virüs tedbirleri kapsamında bir apartman karantina altına alındı.

Kent merkezi Tuzlugöl Mahallesi 12'nci Sokak'ta bulunan 3 katlı 9 daireli apartmanda bazı ailelerinin korona virüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu apartmanın karantinaya alınmasına karar verdi. Kararın ardından polis ekipleri apartmana gelerek vatandaşlara binanın karantinaya alınacağını belirtti. Ekipler tarafından apartman girişine şerit çekildi. Giriş ve çıkışlara kapatılan apartmanda yaşayan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenildi.

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