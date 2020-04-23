23 Nisan'da Vefa gruplarından konvoylu kutlama

<br>Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Vefa Sosyal Destek Grupları'nın araç konvoyu ile kutlandı. Ekipler güzergah üzerindeki vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.<br>Koronavirüs tedbirleri nedeni ile resmi programların iptal edilmesine rağmen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sivas'ta coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinde Milli Eğitim Müdürlüğü, kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törene yalnızca Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile az sayıda kurum çalışanı katıldı. Daha sonra ise Sivas Valiliği önünde, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından etkinlik düzenlendi. Sivas Valiliği'nin organize ettiği etkinlikte, 23 Nisan yazıları, bayrak ve balonlarla donatılan kamyon üzerinde Nasreddin Hoca ve Keloğlan kostümlü kişiler yer aldı. Kamyon ile arkasında Vefa ekiplerinin bulunduğu onlarca araçlık konvoy, şarkı ve marşlar eşliğinde kentin cadde ve sokaklarında tur attı. Sivas halkının bayramını kutlayan ekipler, güzergah üzerinde karşılaştıkları vatandaşlara ise Türk bayrağı dağıttı. Çevredeki vatandaşlar ve balkonlarında çocukları ile ekipleri karşılayan aileler de el sallayarak konvoya destek verdi.<br>Vefa Grubu'nun konvoyu geçtiği cadde ve sokaklarda ilgiyle karşılandı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI<br>2020-04-23 12:49:09<br>

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