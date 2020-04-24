Karantinadaki köyde 23 Nisan'ı tek başına kutladı

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<br>Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altında bulunan Yusufoğlan köyündeki ilkokulda temizlik personeli Haydar Tanrıverdi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tek başına kutladı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Nisan günü karantinaya alınan Yusufoğlan köyündeki ilkokulda uzun yıllardır temizlik personeli olarak çalışan Haydar Tanrıverdi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okulu Türk bayraklarıyla süsleyerek ses sistemi kurdu. Tanrıverdi, saat 21.00'i gösterdiğinde ise koronavirüs nedeniyle karantina altında bulunan köyde tek başına okulun önünde İstiklal Marşı okudu. Tanrıverdi'nin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.<br>KARANTİNA YURDUNDA 23 NİSAN COŞKUSU<br>Almanya'dan gelen ve Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan yurtta karantinaya alınan 233 kişi için de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla program düzenlendi. Programda karantina altındaki yurttaki vatandaşlar yurt binalarının pencerelerinden Türk bayrağı salladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç'un da katıldığı program İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT<br>2020-04-24 00:13:40<br>

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