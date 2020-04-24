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Doğan her bebek için bir fidan dikilecek Sivas’ta 'İki Fidan Birlikte Büyüyor' projesinin ilk fidanları toprakla buluşturuldu

İHA

Sivas'ta 'İki Fidan Birlikte Büyüyor' projesinin ilk fidanları toprakla buluşturuldu.

Doğan her bebek için bir fidan dikilecek Sivas’ta 'İki Fidan Birlikte Büyüyor' projesinin ilk fidanları toprakla buluşturuldu

Sivas’ta 'İki Fidan Birlikte Büyüyor' projesinin ilk fidanları toprakla buluşturuldu.
Sivas Valiliği koordinesinde, Orman İşletme Müdürlüğünün katkılarıyla 'İki Fidan Birlikte Büyüyor' projesi kapsamında Sivas’ta doğan bebekler için fidan dikimi gerçekleştirildi. Hem farkındalık oluşturmak hem de yeşil doğaya katkıda bulunmak amacıyla, Tavra Deresi Bölgesinde 100 dönümlük arazide 2020 ile 2023 yılları arasında binlerce fidanın toprakla buluşturulması hedeflenen projenin ilk fidanları toprakla buluşturuldu. Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının salgından dolayı biraz mahzun kutlandığını belirterek, “Mekânlar farklı olsa da Cumhuriyet aşkını yüreğinde yaşayan çocuklarımız, evlerinde güzel eğitim ortamı oluşturarak 23 Nisan'ı en güzel şekilde kutladı. Valiliğimiz, belediyemiz ve diğer kurumlarımız şehirde bir heyecan oluşturmak için 23 Nisan'ın ruhuna uygun bir şekilde şehri süsleyerek tüm mahallelerde farklı etkinliklerle bayramı canlı tuttu. Geçmiş yıllarda yapılan 23 Nisan etkinliklerini aratmayan bir bayram kutlaması yapıldı." dedi.
Doğan her çocuk ve evlenen her çift için bir fidan dikilecek
Çocuklar büyürken, fidanlarında bir taraftan yeşereceğini ve büyüyeceğini söyleyen Vali Ayhan, çocukların, ailelerin dikilen fidanların gölgesinde oturma imkânı bulacağına değindi. Çocuklara ve ailelere çok güzel bir hediye verdiklerini ifade eden Salih Ayhan, Dört bir koldan Sivas'ı yeşil doğaya kavuşturmak için çalışıyoruz. Ekim ayından itibaren Sivas merkez ve ilçelerde farklı noktalara ağaç dikimi çalışmaları olacak. Her Sivaslı olan, kendisini hemşeri gören vatandaşlarımız adına fidan dikeceğiz. Tüm Sivas halkı sivasanefes.org internet sitesi üzerinden isimlerini yazarak fidanlarını sahiplenebilir." şeklinde konuştu.
Proje hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, 23 Nisan programlarının Korona virüs nedeniyle sokaklarda gerçekleştirilemediğini ama çocukların 100. yıl coşkusunu evlerinden doyasıya yaşadıklarını belirtti. 3 yıl boyunca her doğan çocuğun adına dikilecek 10 bin fidanın başlangıcını yaptık.söyleyen Bilgin, “Dünyamız bize dedelerimizden miras değil çocuklarımıza bırakacağımız bir emanet.11 Kasım'da hükümetimiz tarafından başlatılan projeyle ilimize çok sayıda fidan dikildi. Sivas Belediyesi olarak bizlerde hem öğretmenlerimiz adına bir hatıra ormanı oluşturduk hem de evlenen her çiftimiz için bir fidan dikeceğimiz Sevgi Ormanı'nı İşhan Bölgesinde kuracağız." dedi.
Programın sonunda Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, yeni doğan çocukların ailelerini telefonla arayarak, "Bebeğinizin sağlıklı, mutlu ve huzurlu uzun bir ömür yaşamasını temenni ederiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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