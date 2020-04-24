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Sivas'ta, ramazanın ilk günü pazarlarda yoğunluk

DHA

Hüsnü Ümit AVCIMert Taha VAROL/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta ramazanın ilk gününde pazarlarda alışveriş yoğunluğu yaşandı. Sivas'ta Kümbet Mahallesi'ne cuma günleri kurulan pazarda ramazan ayının ilk gününde yoğunluk oluştu. İlk iftar için alışverişe gelenler, pazar yerini doldurdu. Kentte açık alanlarda maskesiz gezmenin yasaklanması nedeniyle pazara gelenlerin ve esnafın bu kurala özen gösterdikleri görüldü. Esnaf, pazarların normalde sakin olduğunu ancak ramazanın başlamasıyla birlikte bugün yoğunluk yaşandığını ifade etti. Alışveriş için pazara gelenler ise ramazan nedeniyle ilk günlerde...

Sivas'ta, ramazanın ilk günü pazarlarda yoğunluk

<br>Hüsnü Ümit AVCIMert Taha VAROL/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta ramazanın ilk gününde pazarlarda alışveriş yoğunluğu yaşandı.<br>Sivas'ta Kümbet Mahallesi'ne cuma günleri kurulan pazarda ramazan ayının ilk gününde yoğunluk oluştu. İlk iftar için alışverişe gelenler, pazar yerini doldurdu. Kentte açık alanlarda maskesiz gezmenin yasaklanması nedeniyle pazara gelenlerin ve esnafın bu kurala özen gösterdikleri görüldü.<br>Esnaf, pazarların normalde sakin olduğunu ancak ramazanın başlamasıyla birlikte bugün yoğunluk yaşandığını ifade etti. Alışveriş için pazara gelenler ise ramazan nedeniyle ilk günlerde yoğunluğun normal olduğunu, herkesin ilk iftar telaşı yaşadığını dile getirdi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL<br>2020-04-24 16:08:31<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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