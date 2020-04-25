Dükkan girişinde asılı bayrağı öptü

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<br>SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Divriği ilçesinde yaşayan Ali İhsan Durak (56), alışverişe gittiği dükkanın girişindeki bayrağı, maskesini çıkarak öptü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.<br>İlçe merkezindeki Tepe Mahallesi'nde market işleten Murat Şahbudak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle dükkan girişine bayrak astı. Alışveriş için gelen Ali İhsan Durak, bir süre etrafına bakınıp, dükkan girişinde asılı bayrağı öptükten sonra içeri girdi. İş yeri sahibinin güvenlik kamerasından görüp sosyal medyadan paylaştığı görüntüler, ilgi çekti.<br>İş yeri sahibi Murat Şahbudak, Ali İhsan Durak'ın sürekli müşterisi olduğunu, bayrağı öptüğünü görünce güvenlik kamerası görüntülerini alıp paylaştığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Sivas SİVAS, DHA<br>2020-04-25 15:37:13<br>

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