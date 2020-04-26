Sokağa çıkamayan çocukları için evinin bahçesine park kurdu

Sivas’ta korona virüs (Covid19) nedeniyle evden çıkamayan çocuklar, babalarının evin bahçesine kurduğu oyun parkında zaman geçiriyor.

Dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını Türkiye’de de etkisini devam ettiriyor. Salgından en çok etkilenenler ise evlerinden çıkamayan çocuklar ve yaşlılar oldu. Sivas'ın Esenyurt Mahallesi'nde yaşayan Aynur ve Osman Öztürk çifti, çocuklarının can sıkıntısını giderebilmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Öztürk çifti, 4 çocuklarının vakit geçirebilmeleri için evlerinin bahçesini oyun parkına çevirdi.

Korona virüsü salgını sürecinde çocuklarını evden çıkaramadıklarını belirten anne Aynur Öztürk, can sıkıntısına karşı böyle bir çözüm bulduklarını söyledi. Öztürk, “4 çocuk annesiyim. Bu korona sürecinde çocuklarımızı dışarı çıkarmıyoruz. Bahçemize yapmış olduğumuz parkımız var. Biz korona riskine karşı böyle bir çözüm bulduk. Çocuklarımızı eğlendiriyoruz. Komşularımızın çocukları geliyor, beraber eğlenebiliyorlar. Herkes çocuklarıyla zaman geçirsin. Onların çok çok sıkılacaklarını unutmasınlar. En fazla onlara zaman ayırsın ve telefonu, interneti bıraksınlar. Gören insanlar şaşırıyorlar, çünkü çevremizde böyle bir şey yok bizim. Ama bizim çocuklarımız küçük olduğu için mecburen yapmak zorundayız. Çünkü onları dışarıya çıkaramıyoruz" dedi.

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