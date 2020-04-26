Sokağa çıkmaları pahalıya patladı Sivas’ta korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 115 kişiye 97 bin 482 lira idari para cezası kesildi

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Sivas’ta korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 115 kişiye 97 bin 482 lira idari para cezası kesildi

Sivas Valiliği tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “65 yaş ve üzeri, kronik rahatsızlığı bulunan, 20 yaşından küçükler ve 14 gün karantina kuralı uygulanan vatandaşların sokağa çıkmaları sınırlandırılmıştır. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 115 kişiye 97 bin 482 lira idari para cezası kesilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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