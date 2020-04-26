Covid-19 engeline takılan 5 asırlık gelenek böyle sürdürüldü Sivas’ta Ramazan ayına özel 5 asırlık gelenek Covid-19 engeline takılınca, Sivas Valiliği bulduğu çözümle geleneği sürdürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Covid-19 engeline takılan 5 asırlık gelenek böyle sürdürüldü Sivas’ta Ramazan ayına özel 5 asırlık gelenek Covid-19 engeline takılınca, Sivas Valiliği bulduğu çözümle geleneği sürdürdü

İHA

Covid-19 engeline takılan 5 asırlık gelenek böyle sürdürüldü Sivas’ta Ramazan ayına özel 5 asırlık gelenek Covid-19 engeline takılınca, Sivas Valiliği bulduğu çözümle geleneği sürdürdü

Sivas’ta Ramazan ayına özel 5 asırlık gelenek Covid19 engeline takılınca, Sivas Valiliği bulduğu çözümle geleneği sürdürdü.
Sivas’ta, 15. yüzyılda yaşamış Sivas evliyalarından Şemsettin Sivasi tarafından yazıldığı düşünülen ilahi Sivas’taki tüm camilerde 5 asırdır Ramazan ayının başında teravih namazlarından sonra okunuyordu. Korona virüs (Covid19) salgını tedbirleri kapsamında camilerde teravih namazı kılınamayınca 5 asır sonra Ramazan ayının ilk üç günü bu gelenek de gerçekleştirilemedi. Sivas Valiliği 5 asırlık geleneğin bozulmaması için farklı bir yöntem düşündü. Diyanet İşleri Başkanlığından gerekli izinler alınarak Ramazan ayının 3. günü Sivas’taki tüm cami hoparlörlerinden bu ilahi yayınlandı. Minarelerden yankılanan “Yâ Hannan, Yâ Mennân, Yâ Ze’lcudi ve’l ihsân; Sebbit kulûbenâ ale’lîmân, Nercû afveke ve’lğufran; Merhaba Merhaba, şehri Ramazân Merhaba; Merhaba Merhaba, şehri Sıyam Merhaba. Evvel Hû, Âhir Hû; Zâhir Hû, Bâtın Hû; Kul Yâ Hû, Yâ Hû, Yâ Men Hû Hak” ilahisi ve kelimei tevhiti duyan Sivaslılar, geleneğin bozulmamasına sevindi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Ulu cami İmam Hatibi Ahmet Kocabaş, Ramazan ayının geçmiş yıllar gibi aynı olmadığını belirterek, “Camilerimiz boş. Bu Ramazan bizler için hüzünlü geçiyor. Bu yıl Ramazan ayı geçmiş yıllar gibi değil. Ramazan ayında Müslümanlar gündüzleri oruç tutup, akşamları teravih ibadeti ile birlikte güzel, neşeli bir o kadar da İslam alemi için huzurlu geçerdi. Bu sene Ramazanda Rabbimin takdiri Korona virüs salgını Dünya'nın dört bir yanını sardığı gibi bizim ülkemizde de etkili oluyor. Camilerimizde cemaatimizle birlikte ibadetlerimizi yapmaya devam edeceğimiz günler yakındır inşallah” dedi.
“Türkiye’de bir tek Sivas’ta okunur”
Kocabaş, ‘Ya hennan, ya Mennan ‘ ilahisinin Türkiye’de bir tek Sivas’ta okunduğunu ifade ederek, “Ya Hennan, ya Mennan ilahisi Şemsi Sivasi hazretlerinin yazdığı bir ilahidir. Türkiye’de bir tek Sivas’ta okunur, şehrimize özgüdür. Teravih namazlarından sonra okunur normalde. Bu senede teravih namazı cemaatimizle birlikte kılınmadığı için insanlarımızda bu geleneğimizden mahrum kalmasın diye böyle bir uygulama başlatıldı. Sivas Valiliği ve il müftülüğü ile birlikte biraz önce dinlediğimiz gibi camilerden yatsı ezanından sonra ‘Ya hennan, ya mennan’ ilahisi insanların kulaklarında olacak inşallah. Böylelikle tekrar yad etmiş, tekrar hatırlamış ve tekrar yaşamış olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beşiktaş'ın göndermesine, Sivasspor'dan cevap
YEREL HABERLER Beşiktaş'ın göndermesine, Sivasspor'dan cevap
(Görüntülü) Yaşlı kadının meyve fidanı isteği yerine getirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yaşlı kadının meyve fidanı isteği yerine ...
Vefa Sosyal Destek Grubu, bahçesine fidan dikti
YEREL HABERLER Vefa Sosyal Destek Grubu, bahçesine fidan dikti
Evinden çıkamayan yaşlı kadın sosyal destek grubundan fidan istedi
YEREL HABERLER Evinden çıkamayan yaşlı kadın sosyal destek grubundan ...
(Görüntülü) Sivas'ın ramazanda vazgeçilmezi Paşabahçe'de, koronavirüs sessizliği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sivas'ın ramazanda vazgeçilmezi ...
Sivas'ın ramazanda vazgeçilmezi Paşabahçe'de, koronavirüs sessizliği
YEREL HABERLER Sivas'ın ramazanda vazgeçilmezi Paşabahçe'de, ...
Sivas’ta mesai saatleri değişti Sivas’ta korona virüs ve Ramazan ayı olması nedeniyle çalışma saatleri değişti
YEREL HABERLER Sivas’ta mesai saatleri değişti Sivas’ta korona virüs ...
Sokağa çıkmaları pahalıya patladı Sivas’ta korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 115 kişiye 97 bin 482 lira idari para cezası kesildi
YEREL HABERLER Sokağa çıkmaları pahalıya patladı Sivas’ta korona ...
Sokağa çıkamayan çocukları için evinin bahçesine park kurdu
YEREL HABERLER Sokağa çıkamayan çocukları için evinin bahçesine park ...
Otomobil markete daldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı Sürücü aracı bırakıp olay yerinden kaçtı
YEREL HABERLER Otomobil markete daldı, o anlar güvenlik kamerasına ...
Dükkan girişinde asılı bayrağı öptü
YEREL HABERLER Dükkan girişinde asılı bayrağı öptü
(Görüntülü) Dükkan girişinde asılı bayrağı öptü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Dükkan girişinde asılı bayrağı öptü
Bayrağı öpmek için herkesin gitmesini bekledi Sivas’ın Divriği ilçesinde güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir vatandaşın çevresindekilerin uzaklaşmasını bekledikten sonra duvarda asılı olan Türk bayrağını öpmesi dikkat çekti
YEREL HABERLER Bayrağı öpmek için herkesin gitmesini ...
Yabani otların arasından tek tek topluyorlar Sivas’ta hasadı başlayan Madımak, doğada yaban otlarının arasından elle itina ile seçilerek tek tek toplanıyor
YEREL HABERLER Yabani otların arasından tek tek topluyorlar Sivas’ta ...
Uzmanından salgında virüse yakalananlara oruç uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanından salgında virüse yakalananlara oruç uyarısı
Sivas’ta 1 köy ve 4 mezranın korona karantinası kaldırıldı
YEREL HABERLER Sivas’ta 1 köy ve 4 mezranın korona karantinası ...
(Görüntülü) Ramazanın ilk günü pazarlarda yoğunluk yaşandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ramazanın ilk günü pazarlarda yoğunluk ...
Zara'da bir çiftçiye fasulye tohumu desteği yapıldı
YEREL HABERLER Zara'da bir çiftçiye fasulye tohumu desteği yapıldı
Sivas'ta, ramazanın ilk günü pazarlarda yoğunluk
YEREL HABERLER Sivas'ta, ramazanın ilk günü pazarlarda yoğunluk
Sivas’ta online “şah-mat” mücadelesi
YEREL HABERLER Sivas’ta online “şah-mat” mücadelesi
Ramazan’ın ilk günü veresiye defterlerini sıfırladı
YEREL HABERLER Ramazan’ın ilk günü veresiye defterlerini sıfırladı
Sivas’ta eczanelerde ücretsiz teslimi başladı Sivas’ta SMS kodu alan kişilere eczaneler aracılığı ile maske teslimine başlanıldı
YEREL HABERLER Sivas’ta eczanelerde ücretsiz teslimi ...
Okuma yazma bilmeyen 4 yaşındaki Sena İstiklal Marşı'nı ezbere okuyor
YEREL HABERLER Okuma yazma bilmeyen 4 yaşındaki Sena İstiklal ...
Başkan Bilgin, "tedbiri elden bırakmayın" Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Ramazan ayının gelmesiyle birlikte korona virüs tedbirlerinin ihlal edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Başkan Bilgin, "tedbiri elden bırakmayın" Sivas ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X