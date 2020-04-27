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Erbaş’a destek Diyanet Sendikalarından Cuma hutbesinden dolayı eleştirilen Diyanet İşleri Başkanına destek geldi

İHA

Cuma hutbesinde eşcinselliğin ve zinanın günah olduğunu belirttiği için eleştirilen Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş'a diyanet sendikalarından destek geldi.

Erbaş’a destek Diyanet Sendikalarından Cuma hutbesinden dolayı eleştirilen Diyanet İşleri Başkanına destek geldi

Cuma hutbesinde eşcinselliğin ve zinanın günah olduğunu belirttiği için eleştirilen Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş’a diyanet sendikalarından destek geldi.
Manevi, İlkeli ve Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası Gürün Şubesi başkanı Summani Şahin yaptığı açıklama ile Erbaş’a destek verdi. Şahin yaptığı açıklamada, “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyen ahir zaman peygamberi efendimizin ümmeti olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Toplumun ve hatta insanlığın ahlakı üzerinden tüm varoluşuna kast edenleri esefle eleştirmek ve bu gayri tabi mefhumun yayılmasını önlemek her Müslüman üzerine bir vazife olmaktan öte insanlığın bir görevidir. Nasıl ki dinimiz güzel ahlak ve adalet üzerine ise biz de adil ve ahlaki olmayan karşısında saf tutmayı onur biliyoruz. Bu felaketin yayılması ve dahi ahlakın şanı karşısında silinip yitmesi mücadelesini başlatan kıymetli Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yanında oluşumuz insan olmak ve hakkın yiğitleri olmamız gereğidir. Yeryüzüne halife kılınan insanlığın vecd ile ilahi nurda aydınlanmak yerine helak olanların izi üzerine yürümesi kuşkusuz büyük bir felaket olacaktır. Bu felaketin yayılması ve deni ahlakın ifşası karşısında yiğitçe bir mücadele başlatan kıymetli Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş'ın yanında olmamız ve hakkın yiğitleri olmamız üzerimize bir borçtur” şeklinde konuştu.

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