Sivas’ta koronayı yenen 111. hasta da taburcu oldu Korona virüsü yenen hasta sayısı, tedavi gören hasta sayısını geçti

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Sivas’ta korona virüs (Covid19) şüphesiyle tedavi gören 111 hasta taburcu oldu.

Korona virüs (Covid19) şüphesiyle Sivas Numune Hastanesinde tedavi gören yaşlı adam sağlık çalışanların alkışları arasında ‘Rabbim razı olsun’ diyerek taburcu oldu. Yaşlı adamın koronayı yenerek taburcu olmasıyla birlikte Sivas’ta korona virüs (Covid19) yenen hasta sayısı 111 oldu.

Sivas Valisi Salih Ayhan, yaşlı adamın taburcu olurken çekilen görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşarak, “Kıymetli Sivaslılar, aldığımız tedbirler, gösterdiğiniz hassasiyet tabloya yansıyor. Sağlıkçılarımızın yoğun gayreti neticesinde, bugün itibariyle. hastamızı taburcu ettik. Böylece taburcu edilen hasta sayımız, tedavi edilen hasta sayımızı geçti" ifadelerini kullandı.

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