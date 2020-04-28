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Sivas'a girişlerde 'koronavirüs' denetimi

DHA

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta polis, jandarma ve sağlık ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehir girişlerinde oluşturulan uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Kentte koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, merkez ve il sınır girişlerinde bulunan uygulama noktalarında ateş ölçerle 24 saat koronavirüs denetimlerini sürdürüyor. D-100 yolu Tokat il sınırı Koyulhisar yönü, D-200 yolu Yıldızeli-Sivas yönü ve D-260 yolu Kayseri-Gemerek yönünde oluşturulan noktalarda denetim...

Sivas'a girişlerde 'koronavirüs' denetimi

<br>Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta polis, jandarma ve sağlık ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehir girişlerinde oluşturulan uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor.<br>Kentte koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, merkez ve il sınır girişlerinde bulunan uygulama noktalarında ateş ölçerle 24 saat koronavirüs denetimlerini sürdürüyor. D-100 yolu Tokat il sınırı Koyulhisar yönü, D-200 yolu Yıldızeli-Sivas yönü ve D-260 yolu Kayseri-Gemerek yönünde oluşturulan noktalarda denetim yapılıyor. Uygulama noktasına gelen sürücülerden önce kimlikleri ve ehliyetleri istenip, sorgulandıktan sonra ateş ölçümleri gerçekleştiriliyor. Ekipler, ayrıca dışarı çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altı kişilerin de araçlarda olup olmadığını kontrol ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI<br>2020-04-28 16:09:41<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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