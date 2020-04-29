Sivas'ta 2 köydeki karantina uygulaması 1 hafta uzatıldı

<br>SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 köyde uygulanan karantina, bir hafta süreyle uzatıldı. Bir köydeki karantina ise bu gece son bulacak. <br>Sivas İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla, sosyal izalasyonun tam olarak sağlanması' için Gölova ilçesine bağlı Boğazköy köyündeki karantina uygulaması 5 Mayıs'a, Doğanşar ilçesine bağlı Sarısuvat köyündeki karantina uygulaması da 8 Mayıs'a kadar uzatıldı. Suşehri ilçesine bağlı Akşar köyünde uygulanan karantina ise gerekli sosyal izolasyonun sağlanması üzerine bu gece saat 24.00'de kaldırılacak.DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN<br>2020-04-29 13:18:24<br>
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