Ev ve iş yerlerini atölyeye çevirip, maske üretmeye başladılar

<br>Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, koronavirüsle mücadele için harekete geçen vatandaşlar, Halk Eğitim Merkezi'nin desteğiyle ev ve iş yerlerini atölyeye çevirerek, maske üretmeye başladı. <br>İmranlı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdem Kasımoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında kullanımı zorunlu hale gelen maske üretimi için harekete geçti. Merkez bünyesinde dikim atölyesi olmadığı için Kasımoğlu, ilçe halkı ile görüşerek evleri birer maske atölyesine çevirdi. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören projeye ilçe esnafı da destek verdi. Ev hanımları, evlerini dikim atölyesine çevirirken, esnaf da dükkanlarında maske üretimine başladı. Proje kapsamında üretilen maskeler dağıtılmak üzere kaymakamlığa teslim edilecek.<br>'DAYANIŞMA ÖRNEĞİ GÖSTERDİLER'<br>İmranlı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdem Kasımoğlu proje hakkında bilgi vererek, "İmranlı Halk Eğitim Merkezi olarak halkımızın ve kurumlarımızın ihtiyacı olan maskelerin bir kısmını dikmeyi planladık. Ama merkezimizde dikiş atölyemizin olmaması biraz bizi zorladı. Ancak halkımızın büyük dayanışma örneği göstererek evlerini atölyeye çevirmeleriyle, maske dikim sürecimizi başlattık. İlk etapta 3 bin adet maske dikmeyi planladık. Günlük ortalama 500 adet maske üretiyoruz. Bunlar kaymakamlığa verilecek ve gerekli yerlere ulaştırılacak" dedi.<br>`ANNEM DİKİYOR, BİZ TEMİZLİYORUZ´<br>İlçede esnaflık yapan Muhammet Ali İşleyen, "Biz de boş zamanlarımızda dükkanımızı, ufak bir atölyeye çevirelim dedik. Bu atölyede elimizden geldiği maske dikmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Ev hanımı Hatice Yiğit ise, "Annem evimizi atölyeye çevirdi, maske dikişi yapıyor. Biz de temizliyoruz. En azından bu şekilde halkımıza destek sağlıyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT<br>2020-04-29 13:53:27<br>

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