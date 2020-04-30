Sivas'ta, karantinadaki misafirler manilerle sahura kaldırılıyor

<br>Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta öğrenci yurtlarında karantinada bulunan vatandaşlar, sahura ramazan davulcusunun söylediği manilerle kaldırılıyor.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle Avusturya, Almanya ve Hindistan'dan getirildikten sonra Sivas'ta, Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında karantinaya alınan 646 kişinin tüm ihtiyaçları, buradaki görevliler tarafından karşılanıyor. Karantina altındaki vatandaşların ramazan ayını sorunsuz bir şekilde geçirmesi için çalışma yapıldı. Bu kapsamda, her gün ramazan davulcusu yurt personeliyle birlikte binaları gezerek davul çalıp, maniler söyleyerek vatandaşları sahura kaldırmaya başladı. Söylenen manilerde tüm dünyaya etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili olanlar da yer aldı. Sahura kalkan misafirler, ramazan davulcusuna alkışlarla eşlik etti.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT<br>2020-04-30 11:26:21<br>

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