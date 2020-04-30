Sivas'ta, karantinadaki misafirler manilerle sahura kaldırılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sivas'ta, karantinadaki misafirler manilerle sahura kaldırılıyor

DHA

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta öğrenci yurtlarında karantinada bulunan vatandaşlar, sahura ramazan davulcusunun söylediği manilerle kaldırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Avusturya, Almanya ve Hindistan'dan getirildikten sonra Sivas'ta, Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında karantinaya alınan 646 kişinin tüm ihtiyaçları, buradaki görevliler tarafından karşılanıyor. Karantina altındaki vatandaşların ramazan ayını sorunsuz bir şekilde geçirmesi için çalışma yapıldı. Bu kapsamda, her gün ramazan davulcusu yurt personeliyle birlikte binaları gezerek...

Sivas'ta, karantinadaki misafirler manilerle sahura kaldırılıyor

<br>Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta öğrenci yurtlarında karantinada bulunan vatandaşlar, sahura ramazan davulcusunun söylediği manilerle kaldırılıyor.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle Avusturya, Almanya ve Hindistan'dan getirildikten sonra Sivas'ta, Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında karantinaya alınan 646 kişinin tüm ihtiyaçları, buradaki görevliler tarafından karşılanıyor. Karantina altındaki vatandaşların ramazan ayını sorunsuz bir şekilde geçirmesi için çalışma yapıldı. Bu kapsamda, her gün ramazan davulcusu yurt personeliyle birlikte binaları gezerek davul çalıp, maniler söyleyerek vatandaşları sahura kaldırmaya başladı. Söylenen manilerde tüm dünyaya etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili olanlar da yer aldı. Sahura kalkan misafirler, ramazan davulcusuna alkışlarla eşlik etti.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT<br>2020-04-30 11:26:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona virüs’e karşı hafriyatlı çözüm
YEREL HABERLER Korona virüs’e karşı hafriyatlı çözüm
(Görüntülü) Sokağa çıkamayan Ela'ya polisten doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokağa çıkamayan Ela'ya polisten doğum ...
Sokağa çıkamayan Ela'ya polisten doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Sokağa çıkamayan Ela'ya polisten doğum günü sürprizi
Sivas’ta 4 ilçeye giriş çıkışlar izin belgesine bağlandı Sivas’ta salgına karşı alınan tedbirler kapsamında Koyulhisar, Suşehri, Akıncılar ve Gölova ilçelerine giriş - çıkışlar ‘Seyehat İzin Belgesine’ tabi tutulacak
YEREL HABERLER Sivas’ta 4 ilçeye giriş çıkışlar izin belgesine ...
(Görüntülü) Ev ve iş yerlerini atölyeye çevirip, maske üretmeye başladılar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ev ve iş yerlerini atölyeye çevirip, ...
Ev ve iş yerlerini atölyeye çevirip, maske üretmeye başladılar
YEREL HABERLER Ev ve iş yerlerini atölyeye çevirip, maske üretmeye ...
Sivas'ta 2 köydeki karantina uygulaması 1 hafta uzatıldı
YEREL HABERLER Sivas'ta 2 köydeki karantina uygulaması 1 hafta ...
İki köyde karantina süresi uzatıldı
YEREL HABERLER İki köyde karantina süresi uzatıldı
Bir asırlık gelenek, virüsten etkilenmedi Sivas'a özgü Ramazan ayı geleneklerinden 'Horoz Şekeri' tüketimi korona virüse yenilmedi
YEREL HABERLER Bir asırlık gelenek, virüsten etkilenmedi Sivas'a ...
Hilmi Bilgin'den Küçük Haktan'a sürpriz ziyaret Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ev ödevinde kendisini konu eden ilköğretim okulu 2. Sınıf öğrencisini evinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Hilmi Bilgin'den Küçük Haktan'a sürpriz ziyaret Sivas ...
Böbrek taşı olanlar bunlara dikkat edip oruç tutabilir
YEREL HABERLER Böbrek taşı olanlar bunlara dikkat edip oruç ...
(Görüntülü) Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale', Sivas'ta yükseliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale', ...
Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale', Sivas'ta yükseliyor
YEREL HABERLER Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale', Sivas'ta ...
(Görüntülü) Hindistan'dan getirilen 69 Türk vatandaşı Sivas'ta karantinaya alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hindistan'dan getirilen 69 Türk vatandaşı ...
69 Türk vatandaşı Hindistan'dan Sivas'a getirildi Korona virüs tedbirleri kapsamında Hindistan'dan getirilen 69 Türk vatandaşı, Sivas'ta yurtlara yerleştirildi
YEREL HABERLER 69 Türk vatandaşı Hindistan'dan Sivas'a ...
Hindistan'dan getirilen 69 Türk vatandaşı Sivas'ta karantinaya alındı
YEREL HABERLER Hindistan'dan getirilen 69 Türk vatandaşı Sivas'ta ...
Sivas'a girişlerde 'koronavirüs' denetimi
YEREL HABERLER Sivas'a girişlerde 'koronavirüs' denetimi
Korona dolayısıyla türbeye giremeyen vatandaşlar, dualarını dışarıda yaptı Sivas’ta korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretçi girişine kapanan Abdulvahap Gazi Camii ve türbesine giremeyen vatandaşlar, türbe dışından dualarını etti
YEREL HABERLER Korona dolayısıyla türbeye giremeyen vatandaşlar, ...
Park ve bahçelerde bahar temizliği Sivas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, baharın gelmesiyle kapanan mesire alanları ve parklarda bahar temizliğine başladı
YEREL HABERLER Park ve bahçelerde bahar temizliği Sivas Belediyesi ...
(Görüntülü) Sivas'a 20 milyon liralık jeotermal, topraksız cam sera yapılıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sivas'a 20 milyon liralık jeotermal, ...
Sivas'ın ilk jeotermal modern serasının yapımı sürüyor
YEREL HABERLER Sivas'ın ilk jeotermal modern serasının yapımı ...
STK'yı telefonla arayıp muhabbet kuşu istediler Sivas’ta korona virüs (Covid-19) dolayısıyla eve kapanan yaşlı çiftin yüzü, muhabbet kuşlarıyla güldü
YEREL HABERLER STK'yı telefonla arayıp muhabbet kuşu ...
Türkiye'nin tamamlanan ilk ay yıldızlı camisi, Covid-19 engeline takılınca ibadete açılamadı Sivas’ta Ramazan ayında açılması planlanan Türkiye'nin ilk ay yıldızlı camisi korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında ibadete açılamadı
YEREL HABERLER Türkiye'nin tamamlanan ilk ay yıldızlı camisi, ...
Sivas’tan TUBİTAK’a 3 ayrı proje TÜBİTAK-2209-A Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programına, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri 3 proje ile katıldı
YEREL HABERLER Sivas’tan TUBİTAK’a 3 ayrı proje TÜBİTAK-2209-A ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X