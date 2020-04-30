O köyde karantina kaldırıldı Sivas’ın Yıldızeli İlçesi Yusufoğlan köyünde korona virüs önlemleri kapsamın uygulanan karantina kaldırıldı

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Sivas’ın Yıldızeli İlçesi Yusufoğlan köyünde korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, “Korona virüs (Covid19) salgının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek, toplum sağlığını korumak ve köylerimizin sosyal izolasyonlarına geçmelerini sağlamak için; ilimiz Yıldızeli ilçesi Yusufoğlan köyünde uygulanan karantina sonrasında sosyla izolasyon sağlandığından, 30 Nisan 2020 23.59 itibariyle karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

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