Sivas'ta trafik kazası : 2 yaralı

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Sivas'ta otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 19.15 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek caddesinde meydana geldi.

Gülsüm Y. İdaresindeki 58 DC 181 otomobil ile A. Canbaz idaresindeki 58 DT 829 plakalı minibüs cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışma sonrası 58 DC 181 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Sümeyye Ö. ve Zehranur Ş. yaralandı. Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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