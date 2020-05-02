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Afrikalı öğrencilere yöresel lezzetler tattırıldı Sivas’ta bir grup kadın, eğitim görmek için Sivas’a gelen ve Korona virüs salgını sebebiyle ülkelerine dönemeyen 36 ülkeden 74 öğrenci için yöresel yemekler yaptı

İHA

Afrikalı öğrencilere yöresel lezzetler tattırıldı Sivas’ta bir grup kadın, eğitim görmek için Sivas’a gelen ve Korona virüs salgını sebebiyle ülkelerine dönemeyen 36 ülkeden 74 öğrenci için yöresel yemekler yaptı

Sivas’ta bir grup kadın, eğitim görmek için Sivas’a gelen ve Korona virüs salgını sebebiyle ülkelerine dönemeyen 36 ülkeden 74 öğrenci için yöresel yemekler yaptı.
İnsani Yardım Vakfı (İHH) Sivas il temsilciliği öncülüğünde bir araya gelen 30 anne, Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören ve Korona virüs (Covid19) salgını sebebiyle ülkelerine dönemeyen 36 ülkeden gelen 74 öğrenciyi unutmadı. Sivaslı kadınlar, evlerine gidemeyen öğrenciler için yöresel yemekler yaparak iftar programı düzenledi. Yapılan yöresel yemekleri evlerden tek tek toplayan gönüllüler, yemekleri okul idaresine ve öğrencilere teslim etti. Aile hasreti çeken öğrenciler ise yöresel lezzetlerle iftarlarını yaptı.
Evlerine dönemeyen öğrencilerin anne hasretlerini gidermek için böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Sevil Yılmaz, “Şehrimizden bulunan Uluslararası imamhatip okulunun öğrencilerinin yarısı Türk öğrencilerden yarısı da 36 ülkeden 74 öğrenciden oluşuyor. Burada kalan yabancı öğrenciler, Korona virüs sebebiyle ülkelerine dönemediler. Burada kaldılar. Bizde Sivaslı anneler olarak onlara yöresel yemeklerimizi yapmak istedik. Karnıyarık, etli mantı, yaprak sarması ve Sivas’ın kalbura bastısı, çorba, su böreği gibi çeşit çeşit yemeklerimizi yaptık. İstedik ki öğrencilerimiz Sivas’ın yöresel yemeklerini yesinler ve bir nebze anne hasretleri gitsin istedik çocukların. Tabi ki onları unutmamız ne mümkün onlarda bizim evlatlarımız. Türkiye aslında bu görevi çok güzel üstlenen bir ülke. Onlarda bizim kardeşlerimiz, evlatlarımız. Onları mutlu etmek istedik” dedi.
Etiyopyalı İzettin Muhammed, “Yurt dışında olduğumuz için annemizin, ailemizin yanında değiliz. O hissi bize yaşatmak için annelerimiz olarak gördüğümüz Sivaslı anneler bize yöresel yemekler getirdi rabbim razı olsun. Yemekler afiyetle yiyeceğiz “dedi.
GineBissau’dan geldiğini belirten Muhammed Samba Cello isimli öğrenci ise yapılan yemekler için teşekkürlerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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