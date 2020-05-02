Engelli ve yaşlı aylıkları evlerinde ödendi

"Bu işler hep kader..."

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Sivas’ta 4 bin 138 kişiye, engelli ve yaşlılık aylıklarına evlerinde teslim edildi.

Sivas’ta korona virüs (Covit19) tedbirleri sürerken evlerinde kalan vatandaşların ihtiyaçları kolluk kuvvetleri ve Vefa Sosyal Destek grubu tarafından karşılanıyor. Sivas’ta engelli ve yaşlılık maaşı alan 4 bin 138 kişinin aylıkları kolluk kuvvetleri tarafından evlerine götürülerek teslim edildi. Maaşları kapılarına gelen vatandalar görevlilere teşekkür etti.

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