Bakan Soylu ile telefonda görüşürken duygulu anlar yaşadı

<br>SİVAS, (DHA) - SİVAS Valisi Salih Ayhan'ın evinde ziyaret ettiği Hayriye Öztepe (68), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonla görüntülü görüşürken, duygulu anlar yaşadı.<br>Sivas Valisi Ayhan ve Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Akdeğirmen Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hayriye Öztepe'yi evinde ziyaret etti. Öztepe'nin isteği üzerine Vali Ayhan, kendisini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüntülü konuşturdu. Vali Ayhan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, Bakan Soylu ile görüşen Hayriye Öztepe, "Yavrum ölürüm, ölürüm senin için" diyerek Bakan Soylu'ya olan sevgisini ifade etti.<br>"Ölürsem tabutumun altına gir" diyen Öztepe'nin bu isteğine Bakan Soylu, "Allah gecinden versin, başımın üzerine" diye cevap verdi. Öztepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için her zaman dua ettiğini belirterek, "Sen aslan parçasısın, yiğitler yiğidi, koç yiğitsin" ifadelerini kullandı.<br>DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI<br>2020-05-03 12:19:30<br>

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