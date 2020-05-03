Sivas'ta son 3 günde koronavirüs vakası görülmedi

<br>Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta son 3 gün içerisinde yeni tip koronavirüs vakası görülmedi.<br>Sivas Valiliği'nden sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kentte son 3 günde koronavirüs vakasına rastlanılmadığı belirtilerek, "Halkımızın çoğunluğu tedbirlere uymakta. Son 3 gün içerisinde vaka olmaması da bunun en somut göstergesi. Normalleşme için sunduğunuz katkılardan dolayı tüm Sivas halkına teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. <br>Paylaşımda 'Sivas ellerinde sazım çalınır' türküsün eşliğinde kentin boş sokaklarında çekilen görüntülerin yer aldığı video klibe yer verildi. Klip, kısa sürede büyük beğeni topladı. DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT<br>2020-05-03 22:16:20<br>
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