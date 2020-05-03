Sivas'ta son 3 günde koronavirüs vakası görülmedi

"Bu işler hep kader..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta son 3 gün içerisinde yeni tip koronavirüs vakası görülmedi.<br>Sivas Valiliği'nden sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kentte son 3 günde koronavirüs vakasına rastlanılmadığı belirtilerek, "Halkımızın çoğunluğu tedbirlere uymakta. Son 3 gün içerisinde vaka olmaması da bunun en somut göstergesi. Normalleşme için sunduğunuz katkılardan dolayı tüm Sivas halkına teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. <br>Paylaşımda 'Sivas ellerinde sazım çalınır' türküsün eşliğinde kentin boş sokaklarında çekilen görüntülerin yer aldığı video klibe yer verildi. Klip, kısa sürede büyük beğeni topladı. DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT<br>2020-05-03 22:16:20<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.