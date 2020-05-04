Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattında ilk ticari sefer başladı

<br>Hüsnü Ümit AVCIMert Taha VAROL/SİVAS, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı tarafından modernizasyon çalışmaları tamamlanan SamsunSivas Kalın demiryolu hattında ilk ticari sefer başladı. Sivas Valisi Salih Ayhan, ''350 milyon euroluk devasa bir proje oldu. Bu hatta yıllık 3 milyon ton yük taşınması hedefleniyor'' dedi.<br>Türkiye'nin ilk demiryolu hatlarından birisi olan ve 1932 yılında hizmete açılan Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattının 83 yıl hizmet verdikten sonra 29 Eylül 2015'te modernize edilmek amacıyla ulaşıma kapatıldı. Aynı yıl, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyon projesi başlatıldı. Proje kapsamında 378 kilometrelik hattın tüm alt yapı ve üst yapısının yenilenerek Avrupa Birliği standartlarına uygun sinyal sistemi yapıldı. Yapımı tamamlandıktan sonra test sürüşlerinin gerçekleştirildiği demiryolu hattında bugün ilk yük treni, sefere başladı.<br>Seferlerin başlaması nedeniyle Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kalın köyündeki istasyonda tören düzenlendi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, TCDD 4'üncü Bölge Müdürü Ali Karabey ve il protokolü katıldı. Törende Vali Salih Ayhan ilk yük treninin hareket sevkini gerçekleştirdi.<br>'350 MİLYON EUROLUK BİR PROJE'<br>Sivas Valisi Salih Ayhan burada yaptığı açıklamada, "Malumunuz küresel bir salgın var. Onunla mücadele edilmekte. Ancak hayat devam ediyor. Üretim şartları hızlı bir şekilde işliyor. İnşallah belkide yakın bir zamanda bu daha da hızlanacak. Bunun bir somut göstergelerinden birine birlikte inşallah şahit olacağız. 2015 yılında bu hat bakıma alındı. 5 yıldır çok hummalı yoğun bir çalışma yapılmaktadır. Bugün itibariyle de ticari seferlere başlıyoruz. Bu hattın hakikaten gerek ticari anlamda olsun, gerek sosyal anlamda olsun çok büyük kazanımları var. Bu hat hem doğu, hem de güney aksa giden bir hat olması nedeniyle, Karadeniz'e bağlantı noktasında çok güçlü bir işlev görmektedir. Bu proje yaklaşık olarak Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler içerisinde hibe oranı en yüksek projedir. Yani 350 milyon euroluk bir projedir. Baktığımız zaman gerçekten ürkütücü rakamdır. Projenin maliyetine baktığımız zaman büyük bir proje olduğu aşikardır. Bu projeyle 378 kilometre alt yapı ve üst yapıları tamamen yenilenmiştir. Sinyalizasyon, köprüler, menfezler, tarihi köprüler hepsi yenilenmiştir. Yaklaşık 78 köprünün 38 tanesi tamamen yenilenmiştir. 40 tanesinin ise restorasyonu yapılmıştır. Ayrıca 1054 menfez yapılmıştır. Sivas, tren hatları güzergahı açısından çok kavşak bir noktadır. İnşallah yakın zamanda da yüksek hızlı tren hattını da aynı heyecanla açarak, Sivas'ın belki de tarihinin en büyük açılışlarını gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi bu trenimiz ilk seferine başlıyor. Turhal'dan yük almaya gidiyor. Yıllık 3 milyon ton yük taşınması hedefleniyor. Bunun da taşımacılıkta olağanüstü bir rakam olduğunu özellikle ifade ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. <br>YHT İNŞAATI SÜRÜYOR<br>YHT çalışmaları hakkında da bilgi veren Vali Salih Ayhan, "Biliyorsunuz yakında, bu senenin içerisinde YHT ile ilgili hummalı bir çalışma var. Çalışmalar koronavirüsle mücadelede çok az etkilendi. Ama inşaat hızlı bir şekilde devam etmektedir. İnşallah 2020 yılı içerisinde hep birlikte böyle bir törenle, büyüklerimizle birlikte açılışını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL<br>2020-05-04 11:47:38<br>

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