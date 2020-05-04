Yıldırım çarpan kişi öldü Sivas'ta bir kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti

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Sivas'ta bir kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Sivas merkeze bağlı İnceağa köyünde meradaki hayvanlarının yanına giden Metin Polat (47) yıldırım düşmesi sonucu ortaya çıkan enerjiyle çarpılarak kendinden geçti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin incelemesinde Polat'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polat'ın cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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