Kolonya içerek komaya girdi, hastaneye kaldırıldı

Covid-19 sonucu ölenlerin organları nakil için uygun mu?

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<br>Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, kolonya içerek komaya giren A.K (57) hastanede tedaviye alındı. <br>Olay, saat 15.00 sıralarında Uluanak Mahallesi'ndeki pansiyonda meydana geldi. Pansiyonda kalan A.K.'nin rahatsızlandığını gören göreviler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan incelemede A.K.'nin kolonya içtiği belirlendi. Bunun üzerine ilk müdahalesi yapılan A.K., ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Komaya giren ve yoğun bakıma alınan A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI<br>2020-05-04 18:55:24<br>

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