Sivas’ta bir köyde karantina kaldırıldı

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Sivas’ın Gölova ilçesi Boğazköy köyünde korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, “Korona virüs (Covid19) salgının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek, toplum sağlığını korumak ve köylerimizin sosyal izolasyonlarına geçmelerini sağlamak için; ilimiz Gölova ilçesi Boğazköy köyünde uygulanan karantina sonrasında sosyal izolasyon sağlandığından, 4 Mayıs 2020 saat 23.59 itibariyle karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

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