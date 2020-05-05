Tedbirlere uymayanlara 124 bin lira ceza Sivas’ta korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlere uymayan kişilere 124 bin lira idari para cezası kesildi

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Sivas’ta korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlere uymayan kişilere 124 bin lira idari para cezası kesildi.

Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “65 yaş üzeri, kronik rahatsızlığı bulunan, 20 yaşından küçükler ve 14 gün kuralı uygulanan vatandaşlarımızın sokağa çıkması kısıtlanmıştır. Korona virüs ile mücadele tedbirleri ihlali kapsamında 583 cezai işlem uygulanarak 124 bin 516 lira idari para cezası kesilmiştir” ifadelerini kullandı.

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