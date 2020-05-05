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'Jandarma komutanıyım' diyerek, para ve altınları aldı

DHA

Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS (DHA)SİVAS'ta yaşayan Kadir Sarıkaya, (73), telefonda kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye 13 bin lirasını ve 3 altın bileziği kaptırdı. Dolandırıcı kayıplara karışırken, yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. Olay, saat 14.30 sıralarında Dört Eylül Mahallesi´nde yaşandı. Kadir Sarıkaya'yı telefonla arayan kimliği belirsiz kişi, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtarak bir kadın cinayeti ile ilgili soruşturma yürüttüklerini anlatıp, "Hakkınızda işlem yapacağız, bu nedenle evinize geleceğiz" dedi. İddiaya göre kısa süre...

'Jandarma komutanıyım' diyerek, para ve altınları aldı

<br>Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS (DHA)SİVAS'ta yaşayan Kadir Sarıkaya, (73), telefonda kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye 13 bin lirasını ve 3 altın bileziği kaptırdı. Dolandırıcı kayıplara karışırken, yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.<br>Olay, saat 14.30 sıralarında Dört Eylül Mahallesi´nde yaşandı. Kadir Sarıkaya'yı telefonla arayan kimliği belirsiz kişi, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtarak bir kadın cinayeti ile ilgili soruşturma yürüttüklerini anlatıp, "Hakkınızda işlem yapacağız, bu nedenle evinize geleceğiz" dedi. İddiaya göre kısa süre sonra da askeri üniforma ile adrese giden şüpheli, Sarıkaya'dan evde bulunan para ve ziynet eşyalarını getirmesini istedi. Şüpheli, Sarıkaya´nın getirdiği 13 bin lira ve 3 bileziği alarak evden uzaklaştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Sarıkaya, polise haber verdi. Olay yerine gelen Sivas Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Altıntabak Polis Merkez Amirliği ekipleri, Sarıkaya'nın ifadesine başvurdu. Sarıkaya daha sonra şikayetçi olmak üzere Altıntabak Polis Merkez Amirliği'ne gitti. Bu sırada yakınları, basın mensuplarını engellemeye çalıştı.<br>Polis, dolandırıcılık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL<br>2020-05-05 16:43:26<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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