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Sivas'ta Vefa Sosyal Destek Grupları'nın 'ramazan' hizmeti

DHA

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, evden çıkamayan ve ihtiyaç sahibi olan ailelere hizmetlerini ramazanda da sürdürüyor.  Ramazan ayında Vefa Sosyal Destek Grupları, yaş gruplarına yönelik sokağa çıkma yasağı nedeniyle evden çıkamayan ve ihtiyaç sahibi olanlar için çalışmalarını hızlandırdı. Kapı kapı gezen ekipler, halkın ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürdü. Ekipler, ramazan ayıyla birlikte 3 bin 481 hijyen ve gıda paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 6 bin 279 talebin tamamını...

Sivas'ta Vefa Sosyal Destek Grupları'nın 'ramazan' hizmeti

<br>Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, evden çıkamayan ve ihtiyaç sahibi olan ailelere hizmetlerini ramazanda da sürdürüyor. <br>Ramazan ayında Vefa Sosyal Destek Grupları, yaş gruplarına yönelik sokağa çıkma yasağı nedeniyle evden çıkamayan ve ihtiyaç sahibi olanlar için çalışmalarını hızlandırdı. Kapı kapı gezen ekipler, halkın ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürdü. Ekipler, ramazan ayıyla birlikte 3 bin 481 hijyen ve gıda paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 6 bin 279 talebin tamamını karşılayan ekipler, ihtiyaç sahipleri ve sokağa çıkma kısıtlaması olanları yalnız bırakmadı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT<br>2020-05-06 11:29:11<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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