Arızalı araç değiştirilmeyince, böyle protesto etti

<br>Hüsnü Ümit AVCIMert Taha VAROL/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta halı yıkama dükkanı işleten İlyas Demir (47), 2 yıl önce 120 bin liraya aldığı panelvan minibüsü, iddiaya göre sürekli fren arızası verince değiştirilmesini talep etti. Talebe olumsuz yanıt alan Demir, durumu protesto etmek için minibüsün gövdesini uyarı yazılarıyla donattı.<br>Kentte 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde 17 yıldır halı yıkama işi yapan İlyas Demir, 2018 yılının Aralık ayında işletmesinde halıların taşınmasında kullanmak için panelvan tipi minibüs aldı. 120 bin liraya satın alınan araç, iddiaya göre 5 ay sonra arıza vermeye başladı. Fren sistemindeki arıza nedeniyle araç, birçok kez servise gittiği halde sorun giderilemedi.<br>İlyas Demir, 3 yıl sınırsız kilometre garantisi olan aracın başka bir araçla değiştirilmesini talep etti. Daha sonra firmanın genel merkezine değişim raporu yazıldı. Yazılan rapora olumsuz cevap verildi. Firma, iddiaya göre araca gerekli tamirin yapıldığını belirterek İlyas Demir'i geri gönderdi. Fren sistemi arızalı olan araca bir süre binmek zorunda kalan Demir, daha sonra kaza riski nedeniyle kullanmayı bıraktı. Aracının üzerine "Lütfen buraya dikkat. 2018 yılında sıfır aldığımız araç, garantisi olmasına rağmen arızası giderilmedi, değişim yapılmadı. Freni tutmayan araca binmek zorunda bırakıldık. Lütfen araç alırken daha dikkatli olmanızı tavsiye ederiz" yazdırdı. Ayrıca sürekli arıza uyarısı veren gösterge panelinin görselini de aracın kasasına işletti. Herkesin görmesi için de aracını, işletmesinin önünde sergilemeye başladı. Demir, mağduriyetinin giderilmesi için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.<br>'MAĞDUR DURUMDAYIZ'<br>Aracın kendilerini mağdur ettiğini ve kullanmadığını belirten Demir, "Bu aracı 2018 yılında Sivas'taki bayiden aldım. Aracı kullandık, 5 ay sonra arıza vermeye başladı. Fren sisteminde kronik bir arıza olduğunu söylediler. Daha sonra servise götürdüm, bir türlü yapamadılar. Biz de kendilerinden yeni araçla değiştirilmesini talep ettik. İlk başlarda olumlu yaklaştılar. Daha sonra kabul etmediler ve 'biz karışamayız' dediler. Biz de buna bu kadar para verip aldık. Çok mağdur durumdayız. Araç servise gidip 2-3 gün kalıyor ve bizim iş kaybımız oluyor. Devamlı fren arızası veriyor. Bu araç bize büyük sıkıntı oldu" dedi.<br>'BİR KAZA OLSA BAŞIMIZ YANACAK'<br>Aracın üzerine yazdıkları yazılarla diğer alıcıları da uyardıklarını belirten Demir, "Firmaya gidince kimse bizimle ilgilenmiyor. Bu yazıları yazdım. Şu an kullanılmıyor. Aracın şu an fren sistemi yok. Bir kaza olsa başımız yanacak. Bu yazıları görenler de gelip resim çektiriyor. Hatta bana 'biz de bu firmadan alacaktık, ama almayız' diyorlar. Gerekli yerlere başvurumuzu yaptık. Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurumuzu yaptık. Koronavirüs nedeniyle mahkemeye başvurumuzu yapamadık. Ama en kısa zamanda adli makamlarda da hakkımızı arayacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL<br>2020-05-06 11:35:54<br>

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