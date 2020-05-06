Yediği ceza ekmek parasından alıkoymadı Sivas’ta geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği ve ehliyetsiz motor kullandığı için 5 bin 470 TL idari para cezası uygulanan 18 yaşındaki kağıt toplayıcısı genç, kağıt toplamaya mecbur olduğunu söyleyerek çekçek ile kağıt toplamaya devam etti

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği ve ehliyetsiz motor kullandığı için 5 bin 470 TL idari para cezası uygulanan 18 yaşındaki kağıt toplayıcısı genç, kağıt toplamaya mecbur olduğunu söyleyerek çekçek ile kağıt toplamaya devam etti.

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde kısıtlamaya uymayarak sokağa çıkan ve ehliyeti olmamasına rağmen motosiklet kullanan kağıt toplayıcısı gence polis ekipleri tarafından 5 bin 470 TL idari para cezası uygulanmıştı. Kağıt toplayıcısı gence yazılan ceza gündem olmuştu. Haberi gören gören vatandaşlar gence üzülmüş, Sivas Valisi Salih Ayhan da gence yazılan cezaya duyarsız kalmayarak gence yardım edileceğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurmuştu. Vali Ayhan, gencin ehliyet almasına yardımcı olacaklarını, cezanın ödenmesinde kolaylık sağlanıp geçimi için kendisini destekleyeceklerini duyurmuştu. Kağıt toplayıcısı Muhammed Davulcu buna rağmen, sokağa çıkma kısıtlamasına ve yediği 5 Bin 470 TL cezaya aldırış etmeden kağıt toplamak için tekrar sokağa çıktı. Elleriyle çekerek kullandığı kağıt toplama arabası ile sokak sokak dolaşan Davulcu, geçinebilmek için sokağı çıkıp kağıt toplamak zorunda olduğunu söyledi.



Motoru bıraktı çekçekle çalışıyor

Yaptığı işi sevdiğini belirten Muhammed Davulcu, aynı evde 7 kişi yaşadıklarını, ailesine bakmak için çalışması gerektiğini belirterek, “Ben 18 yaşındayım. Aynı evde 7 kişi yaşıyoruz. Babam yakında kulağından ameliyat olacak. Bizde mecburen bu işi yapıyoruz. Bundan 3 gün önce 5 Bin 200 TL ceza yedik. Bu işi yapmasak evi geçindiremeyiz. Motosikletle topluyorduk ceza yedik. Sokağa çıkmam yasak olduğu içinde ceza yazmışlardı ama napalım kimden ekmek alalım. Vali’den Rabbim razı olsun ehliyetimi almama yardım edecek. Rabbim kendinden bin kat razı olsun. Ben işimi seviyorum. Ehliyetim de olursa bu işimden hiç vazgeçmem. Yediğim cezayı da 23 yıla ödeyebilirsem ödeyeceğim. Şimdi de motorla değil çek çek ile kağıt topluyorum“ dedi.

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