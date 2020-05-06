Örnek olmak için yaptığı yardımı gizlemedi Sivas’ta bir iş adamı bakkalları tek tek gezip veresiye defterlerindeki borcunu ödeyemeyen vatandaşların 30 bin liralık borcunu ödedi

Sivas’ta bir iş adamı bakkalları tek tek gezip veresiye defterlerindeki borcunu ödeyemeyen vatandaşların 30 bin liralık borcunu ödedi.

Sivas'ta kent merkezinde yaşayan hayırsever iş insanı Yüksel Kurt bakkal bakkal gezerek, Ramazan dolayısıyla borçlarını ödeyemeyen vatandaşların yaklaşık 30 bin liralık borçlarını ödedi. Kurt, yaptığı yardımı kendisi gibi diğer iş adamlarına da örnek olması açısından gizli olarak değil de açıktan yaptı. Kurt, uğradığı bakkallardan yardımda bulunduğu kişilerin ise kesinlikle açıklanmamasını istedi. Veresiye defterlerindeki borçları ödenen esnaflar, borç sahiplerini telefonla arayarak borçlarının ödendiğini, borçlarının kalmadığını söylediler. Bazı vatandaşlar borcunun ödendiğine inanmadı. Hem iş yeri sahiplerini hem de borcu olan mahalledeki vatandaşları sevindiren iş adamı, hayırseverleri bu konuda yardıma davet etti.



Borçları ödenen vatandaşlar inanamadı

Hayırsever iş adamı Yüksel Kurt, bazı vatandaşların borçlarının ödendiğine inanamadığını ifade ederek, “Mehmet bey ile Sivas’ımızın mahrumiyet bölgelerindeki özellikle bakkalları gezerek oradaki bu Ramazan ayında yoksulların, borçlarını ödeyemeyenlerin borçlarını ödemeye çalışıyoruz. Bizim ana gayemiz o insanları rahatlatmak. Bu borçların ödendiğini o insanları arayıp söylüyoruz. İnanamıyorlar gözyaşlarına boğuluyorlar. İnanmayanlar oldu. Bir kadın geldi, gözyaşları içerisinde inanamadığını söyledi. Biz Sivas’ın bir firmasıyız. Sivas’ta doğduk, Sivas’ta büyüdük. Her şeyimiz Sivas için. Kendimizin götüreceği hiçbir şey yoktur. Tüm hayırseverlerimizi bu konuda yardıma davet ediyoruz” dedi.



Bakkalları tek tek gezerek borç ödediler

Hayırsever iş adamına eşlik eden Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akgül, borçlarını ödemekte zorluk çeken vatandaşların borçlarını ödediklerini dile getirerek, “En Önemli şey yapılan iyilikleri bilmektir. Yüksel ağabeyim gibi değerli iş adamlarımızın sayısını rabbim ilimizde arttırsın. Çünkü böyle ağabeylerimize ihtiyaç var. Yüksel ağabeyim ile birçok bakkalı gezerek borcunu ödemekte zorluk çeken halkımızın vatandaşlarımızın borçlarını ödedik” şeklinde konuştu.

İş yeri sahipleri ve borcu ödenen vatandaşlar ise hayırsever iş adamına teşekkür etti.

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