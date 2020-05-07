Papyon içine gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi

<br>Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda papyon içerisinde gizlenmiş 2,70 gram metamfetamin ele geçirildi. <br>Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kargo aracılığı ile uyuşturucu madde temin edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Alınan ihbar doğrultusunda yapılan operasyonla bir şüpheli adına gelen kargo paketi ele geçirildi. Yapılan incelemede ise papyon fiyongu içerisine gizlenmiş vaziyette 2,70 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI<br>2020-05-07 12:14:50<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.