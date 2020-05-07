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Sarıkız kabusu geri döndü Sivas’ın Divriği ilçesinde görülen, et yiyen örümcek olarak bilinen ‘Sarıkız’ vatandaşları tedirgin etti

İHA

Sivas'ın Divriği ilçesinde görülen, et yiyen örümcek olarak bilinen 'Sarıkız' vatandaşları tedirgin etti.

Sarıkız kabusu geri döndü Sivas’ın Divriği ilçesinde görülen, et yiyen örümcek olarak bilinen ‘Sarıkız’ vatandaşları tedirgin etti

Sivas’ın Divriği ilçesinde görülen, et yiyen örümcek olarak bilinen ‘Sarıkız’ vatandaşları tedirgin etti.
Halk arasında "Sarıkız" olarak bilinen ve et yiyen örümcek Divriği ilçesi Şahinköy köyünde ortaya çıktı. Köyde yaşayan Abidin Ardıç, tarlasına taşları temizlemeye gittiğinde karşılaştığı 'Sarıkız' karşısında şaşkınlık yaşadı. Havaların ısınması ile ortaya çıkan Sarıkız’ı gören Ardıç, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Ardıç, bundan bir kaç yıl önce benzer bir örümcek tarafından ısırılıp baygınlık geçirdiğini söyledi.

“Görmediğim cinsten büyük bir örümcekti”
Köy sakini Abidin Ardıç, daha önce görmediği cinsten büyük bir örümcek olduğunu belirtip “ Bundan birkaç gün önce tarlamıza taşları temizlemeye gittim. Taşı kaldırdığım da bu örümceği gördüm. Görmediğim cinsten büyük bir örümcekti. İnternetten baktığımda ‘Sarıkız’ ve etçil olduğunu öğrendim. Bundan birkaç yıl önce de benzer bir örümcek tarafından ısırıldım. Hafif baş dönmesi oldu. Baygınlık gelir gibi oldu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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