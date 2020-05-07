Sivas'ta, 3 katlı apartmandaki karantina sona erdi

Salgın nedeniyle izole yaşayanları süreç bitince ne gibi riskler bekliyor?

Onları tanıdınız mı?

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<br>Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, 9 dairenin bulunduğu 3 katlı apartmanda, sosyal izolasyonun sağlanmasıyla karantina uygulaması kaldırıldı. <br>Tuzlugöl Mahallesi 12'nci Sokak'ta bulunan 3 katlı apartman, bazı ailelerde koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 23 Nisan'da karantinaya alındı. Apartmanda sosyal izolasyonun sağlanması ve testleri pozitif çıkanların iyileşerek, tedavi gördükleri hastaneden taburcu olması nedeniyle karantina uygulaması kaldırıldı. DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT<br>2020-05-07 14:15:56<br>

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