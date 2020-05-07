Sivas’ta hane halkı büyüklüğü azaldı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Sivas’ta 2012 yılında 3,69 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü 2019 yılında 3,27 kişiye geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle Aile 2019" bültenini yayımladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Sivas’ta 2012 yılında 3,69 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü 2019 yılında 3,27 kişiye geriledi.

Hanehalkı tiplerine ilişkin verileri paylaşan TÜİK, 2019 yılında Sivas’ta 185 bin 50 hanenin bulunduğunu açıkladı. Bunun 33 bin 396’sını tek kişilik hanehalkı, 119 bin 269’unu tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı, 28 bin 394’ünü en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkı, 3 bin 991’ini ise çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalkı oluşturdu.

TÜİK; tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının illere ve türüne göre sayısına ilişkin verileri de kamuoyu ile paylaştı. Sivas’ta tek çekirdek aileden oluşan 119 bin 269 hanehalkının 33 bin 235’ini sadece eşlerden oluşan çekirdek aile, 71 bin 522’sini eşler ve çocuklardan oluşan çekirdek aile, 14 bin 512’sini ise tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek aile oluşturdu. Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan 14 bin 512 çekirdek ailenin 3 bin 136’sını baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile, 11 bin 376’sını ise anne ve çocuklardan oluşan çekirdek aile oluşturdu.

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