Sivas’ta 1 köyde Covid-19 karantinası kaldırıldı Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Sivas’ın Doğanşar ilçesi Sarısuvat köyünde karantina gece yarısı sona erecek

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Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Sivas’ın Doğanşar ilçesi Sarısuvat köyünde karantina gece yarısı sona erecek.

Konuyla ilgili Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada , “Doğanşar ilçesi Sarısuvat köyünde uygulanan Karantina sonrasında sosyal izolasyon sağlandığından, 08 Mayıs 2020 tarih ve saat 23:59 itibariyle karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir “ifadelerine yer verildi.

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