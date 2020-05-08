Sivas’a 66 milyon 157 bin TL’lik KÖYDES ödeneği

– Cumhurbaşkanlığı kararı ile KÖYDES (Köylerin Altyapısının Desteklenmesi) projesi kapsamında Sivas’a 66 milyon 157 bin 920 TL ödenek tahsis edildi.

KÖYDES projesi kapsamında Sivas’a tahsis edilen 66 milyon 157 bin 920 TL ödeneğin büyük kısmı köy yollarının yapımı ve onarımında kullanılacak. Konuyla ilgili olarak İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre ödeneğin hizmetlere göre dağılımı şu şekilde olacak. “28 milyon 178 bin 418 TL köy yolları, 13 milyon 435 bin 437 TL içme suları, 2 milyon 659 bin 400 TL küçük ölçekli sulama projeleri, 1 milyon 239 bin 500 TL’ atık su projeleri” 2020 yılı ortak alım ödeneği 19 milyon 763 bin 467 TL, KHGB’leri yönetim giderleri ise 766 bin 698 TL olarak belirlendi.

Yapılan açıklamada, “Bu ödenek kapsamında kırsal alt yapı olarak; 255 adet köy yolları, 133 adet köy içme suları, 18 adet küçük ölçekli sulama, 28 adet atık su ve 9 adet ise ortak alım ödeneği kapsamında olmak üzere toplam 443 adet proje gerçekleştirilecektir” dendi.

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