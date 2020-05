Safkan kangal saldırmaz Kangal köpeklerinin yer aldığı iddia edilen şiddet içerikli görüntülere uzmanından tepki geldi

Kangal köpeklerinin yer aldığı iddia edilen şiddet içerikli görüntülere uzmandan tepki geldi. Uzman kangal üreticisi ve eğitmeni Hüseyin Yıldız, safkan kangalların saldırmayacağını belirtip, görüntülerdeki köpeklerin ırkının kangal olmadığını söyledi.

Son günlerde şiddet içerikli görüntülerde kangal köpeklerinin kullanıldığı iddiasına, safkan kangalların merkezinden tepki geldi. Önce sosyal medyada yer alan, ardından basın tarafından ülke gündemine taşınan görüntülerde, köpeklerin eşekleri parçalama anları yer almıştı. Uzman kangal üreticisi ve eğitmeni Hüseyin Yıldız, görüntülerde yer alan köpeklerin kangal ırkı olmadığını belirtip, kangalların tabiatları gereği kendileri, sahipleri ve korumakla görevli olduklarını alana karşı bir tehdit gelişmediği sürece saldırganlaşmayacaklarını söyledi.



"Kangalların saldırması mümkün değil"

Yıldız, köpeklerin kullanıldığı şiddet içerikli eylemleri çirkin ve kötü bulduğunu belirtip, “Kötü, çirkin neden çünkü kangal ırkı köpeğimiz öyle saldırı eğilim olan, zulmeden, hayvanı öldürebilen veya sahip olduğu değerlere zarar verebilecek kritere ve içgüdüye sahip olmayan bir ırktır. Kangal ırkı sahiplenir. Kangal ırkı köyüne ait olan, köyünün dışında olan ve ona dokunamayan, zarar vermeyen hiçbir hayvana zarar vermez. Aksine sahipkâr davranır. Saldırmaları mümkün değildi. Kangal dünya literatüründe dost bilinen içgüdüsel olarak tamamen sahip olduğu yada olmadığı değerlere masumca davranan ve onları kucaklayan, koruyan ve kollayan bir ırktır. Saflık nedeni de tamamen buna dayanır” dedi.



"Melez ırklar saldırır"

Yıldız, kangal olarak adlandırılan aslında kangal olmayan melez ırkların saldırganlaşabileceklerini belirtip, “Kangal ırkı olmayan köpekleri, her ağzı, her burnu kara, rengi boz olan köpekleri yani benim resesif, aloman ve karma katma diye adlandırdığım kırma olan köpeklerin hepsini kangal olarak sınıflandırmak, haber olarak vermek kangalımız için ve Sivasımız için olumsuzluktur. Biz bunu istemiyoruz çünkü onlar kangal değil. O hayvana saldıran köpeklerin hiçbir tanesi de kangal değildir. Melez köpekler ısırır, çocukları ve yaşlıları alt eder. Özellikle mustarip olan hayvanlara saldırı eğilimi gerçekleştirirler. Saldırırlar, bozarlar, ciddi hasarlar oluşturabilirler. O yüzden burada ben bir üretici olarak şunu söylüyorum devletimize çağrıda bulunuyorum ‘Bu tür köpeklerin kesinlikle denetlenmesi lazım ve bu köpeklerin insan topluluğu içerisinden uzak tutulması lazım.’ Aynı köyde yaşayan hayvanı bile ne hale getirip katledebiliyorlar. Bu işin içerisinde insan psikolojisinin azmi de var. Bu tür kişileri ve köpekleri toplumdan uzak tutmak lazım. Farklı isimlendirerek bunu bizim Sivas kangalımıza mal etmelerini biz Sivaslılar olarak kınıyor ve kabul etmiyoruz. Kangal dünya literatüründe dost, sadakat, aşk, sevgi ve hürmet olarak bilinir. Ait olduğu her şeye de sahip kârdır, sevecendir, kollar, korur ve onunla beraber aynı duyuları yaşar." diye konuştu.



"Kangallar sadık ve zekidir"

Yıldız, safkan kangalların içgüdülerinin yüksek olduğunu belirtip, “Kangal köpeği korumakta olduğu her şeye korkunç duyarlıdır. Hissiyatlıdır, içgüdüleri, sezileri kuvvetlidir. İnanılmaz bir doğal ırktır, safkandır. Dominant bir yapıya sahiptir. Dünyada kangal köpeğinin seçimi, ihtiyacı inanılmaz derecede artmaya başladı. Biz kangalın onurlu, hassasiyetli olmasını her topluma bildiriyoruz. Onun için bütün dünya bir gün kangal köpeğinin sahibi olacaktır. Çünkü laboratuvar ortamında üretilmemiş bir kaynaktır bu doğaldır bir kandır. Aynı zamanda laboratuvar ortamında üretilen tüm kanların çok farklı olan bir tipidir bu. Bugün siz karakteri farklı köpeklerden kan alıp genetik olarak yükleme yaparsanız elinizde patlar. Ya çocuğunuzu ısırır, kırma dediğimiz konu, ya evinizdeki hayvanınızı öldürür, yada sizleri yaşan boyu tehdit eder. Onun için bu tür şizofren köpeklerle asla işbirliği olamayan bir doğal safkanımız var elimizde. Hiç benzemeyen, onlarla ilişkisi olmayan bir kandır. Nasıl Anadolu’da bir aslan varsa dediğimiz gibi kangal, Afrika’da da bir aslan var doğal olarak işte bizimki de bunun benzeridir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.