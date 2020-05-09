Taraftarlardan balkonda kutlama Sivasspor taraftarlarından Covid-19 etkisinde balkonlardan kutlama

Sivasspor’un 53. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için bir araya gelemeyen Çılgınlar 58 taraftar grubu, Covid19 etkisinde balkonlardan kutlama yaptı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid19) günlük yaşamı etkilemeye devam ediyor. Sivas’ta 9 Mayıs 1967 tarihinde kurulan Sivasspor’un 53. kuruluş yıl dönümünü kutlamak isteyen Çılgınlar 58 taraftar grubu bu yıl Covid19 etkisinde kutlama yaptı. Kırmızıbeyazlı takımın sevdalısı Çılgınlar 58 taraftar grubu, Yenidoğan Mahallesi'ni balkonlarından yaktıkları meşalelerle adeta kutlama alanına çevirdi. Balkonlardan meşale yakarak kutlama yapan taraftarlara bir grup ise araçlarından yaktıkları meşalaler ve marşlar ile eşlik etti. Kutlamaya katılmak için sokağa inen gençler ise sosyal mesafeye dikkat ederek marşlar söyleyerek meşale şovu yaptı. Taraftarlar son olarak Sivasspor tezahüratları yaparak kutlamaya son verdi.
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