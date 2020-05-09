40 yıllık eşini öldüren koca, "Kavga ettik öldürdüm, pişmanım" Sivas'ta 4 çocuğunun annesi, 40 yıllık eşini öldüren koca, pişman olduğunu söyledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas'ta 4 çocuğunun annesi, 40 yıllık eşini öldüren koca, "Kavga ettik öldürdüm. Pişmanım" dedi

Geçtiğimiz gün kent merkezi İnönü Mahallesi, Karanfil Sokak2ta meydana gelen olayda 65 yaşındaki Fevzi Arbaç, 40 yıllık eşi Münevver Arbaç'ı tabanca ile iki el ateş ederek öldürmüştü. Cinayet zanlısı Arbaç, 4 çocuğunun annesini öldürdükten yarım saat sonra polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Cinayet zanlısı Arbaç, Sivas il Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildiği esnada gazetecilerin "Eşinizi neden öldürdünüz" sorusuna "Kavga ettik, öldürdüm, pişmanım" ifadelerini kullanarak cevap verdi.

Öte yandan Arbaç'ın geçmişte psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Cinayet zanlısının adliyedeki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.