Sivas'ta eşini tabancayla öldüren koca; 'Pişmanım'

<br>Hüsnü Ümit AVCIMert Taha VAROL/SİVAS (DHA)SİVAS'ta, eşi Münevver Arbaç'ı (59) tabancayla vurarak öldüren Fevzi Arbaç (65) adliyeye sevk edildi. Fevzi Arbaç, adliyeye götürüldüğü sırada gazetecilere, "Kavga ettik öldürdüm, pişmanım" dedi. <br>Olay, dün saat 14.00 sıralarında İnönü Mahallesi Karanfil Sokak´taki evde meydana geldi. İddiaya göre, su tesisatçısı Fevzi Arbaç, eşi Münevver Arbaç ile tartışmaya başladı. Tartışma sürerken de tabancasını alıp, eşine 2 el ateş etti. Göğsünden vurulan Münevver Arbaç, olay yerinde hayatını kaybetti. Fevzi Arbaç ise evden çıkarak kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Fevzi Arbaç'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.<br>4 çocukları olan çiftin, kıskançlık nedeniyle sık sık tartıştıkları öne sürüldü.<br>'PİŞMANIM'<br>Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fevzi Arbaç, bu sabah adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarıldığı sırada gazetecilerin, "Eşinizi neden öldürdünüz?" sorusuna Arbaç, "Kavga ettik öldürdüm, pişmanım" yanıtını verdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL<br>2020-05-09 11:15:06<br>
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