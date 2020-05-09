Sivas'ta telefon dolandırıcıları yakalandı

<br>Hüsnü Ümit AVCIMert Taha VAROL/SİVAS (DHA)SİVAS'ta yaşayan Kadir Sarıkaya'yı, (73), kendisini jandarma komutanı olarak tanıtıp dolandıran şüpheli ve suç ortağı yakalandı.<br>Dolandırıcılık olayı, 5 Mayıs günü Dört Eylül Mahallesi´nde yaşandı. Kadir Sarıkaya'yı telefonla arayan bir kişi, kendisini jandarma komutanı olarak tanıttı. Adının bir kadın cinayetine karıştığını ve FETÖ'ye para gönderdiğinin tespit edildiğini söylediği yaşlı adama "Hakkınızda işlem yapacağız, bu nedenle evinize geleceğiz" dedi. Kısa süre sonra da kamuflaj kıyafetiyle Sarıkaya'nın kapısını çaldı. Evde bulunan para ve ziynet eşyalarını istedi. Sarıkaya´nın verdiği 3 bin lira ve 3 altın bileziği alıp, kaçtı. Dolandırıldığını anlayan Sarıkaya, polise haber verdi.<br>Sivas Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Altıntabak Polis Merkez Amirliği ekipleri, şüpheliler K.Ç. ve V.M.'yi yakalandı. K.Ç.'nin üzerinde 25 bin lira ele geçirildi. <br>Sarıkaya'dan aldıkları altınları Sivas'ta bir kuyumcuya bozdurdukları belirlenen şüphelilerin, 7 Mayıs'ta Yıldızeli ilçesinde yaşanan 100 bin liralık dolandırıcılık olayının failleri oldukları da ortaya çıktı. <br>K.Ç. ve V.M. emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliyeye götürülürken yüzlerini gizlemeye çalıştı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL<br>2020-05-09 12:21:04<br>

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